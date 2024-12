Ilfattoquotidiano.it - Ore contate per il governo francese. Fissato per mercoledì il voto di sfiducia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Domani sarà il giorno decisivo per ilguidato da Michel Barneir. È stato infatti calendarizzato perildinei confronti dell’esecutivo. È probabile che l’estrema destra di Marine Le Pen voterà contro ilcome le forze di sinistra, determinando la fine delentrato in carica solo lo scorso 5 settembre, dopo le elezioni anticipate che si sono svolte in giugno.Lunedì il primo ministro Barnier ha utilizzato l’art. 49.3 della Costituzione che consente di forzare il passaggio della legge di bilancio in Parlamento ma che espone ilad undi. Le Pen aveva sottoposto al premier una serie di richieste di modifica alla manovra di cui Barnier si era detto disponibile ad accoglierne soltanto alcune.La tormentata fase politica del paesesta avendo ripercussioni sui mercati con gli investitori che guardano con preoccupazione alla situazione dei conti pubblici francesi.