Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: quale destino per la settima sfida del match?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:9:40 Bentornati e bentrovati a tutti i lettori: siamo di nuovo pronti per lapartita deldi, conche difende il proprio scettro dall’assalto diDommaraju. L’indiano quest’oggi ha il Bianco.Ritorna un buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladellapartita delvalido per il Campionato del Mondo ditraDommaraju. Sul 3-3 riprende la, si avvia al giro di boa e chissà cos’è pronta a regalare.Forse in pochi avrebbero scommesso, a inizio, su unancora non solo in grado di competere per il titolo, ma anche di trovarsi in parità. Vero è anche che il cinese ha avuto forse le maggiori occasioni, in particolare in una sesta partita che sembrava vederlo con buone possibilità.