Lazio-Inter diretta tv gratis. Ecco come vederla

Dopo la prima sperimentazione in chiaro con Milan-Napoli, Dazn svela la seconda partita che verrà trasmessa in modalità gratuita: si tratta del big match train programma lunedì 16 dicembre alle 20:45. L’evento segna un’altra tappa fondamentale nella strategia di Dazn di portare la bellezza del grande calcio italiano a un numero sempre più ampio di tifosi, e rientra nel pacchetto “Try and Buy” dei diritti TV acquisiti dalla piattaforma di live streaming sportivo che prevede la trasmissione un numero limitato di partite di Serie A Enilive (fino a un massimo di 5 partite su 380) in chiaro e gratuitamente, per ogni stagione. La sfida si preannuncia ricca di emozioni: mentre Simone Inzaghi tornerà all’Olimpico, lì dove ha iniziato la sua carriera da allenatore alla guida della, i ragazzi di Baroni dovranno dare il tutto per tutto per consolidare il proprio posizionamento nella parte alta della classifica.