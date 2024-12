Ilfattoquotidiano.it - La “cattedrale” sotterranea che salva Tokyo dalle alluvioni: ma ora rischia di essere insufficiente

Per proteggere la capitale dagli allagamenti, i giapponesi hanno costruito una gigantesca strutturasorretta da enormi pilastri. Qui si raccoglie l’acqua in eccesso, poi fatta defluire in un fiume, evitando ingenti danni all’area metropolitana. Tuttavia l’aumento delle piogge dovuto al cambiamento climatico sta rendendoquesto sistema.Costruita tra il 1993 e il 2006, la struttura è chiamata ufficialmente Metropolitan Outer Area Underground Discharge Channel, o G-Cans, ma per lo più è nota come “tempio sotterraneo” o “”, per le sue 59 imponenti colonne di pietra, alte 10 metri e pesanti ognuna 500 tonnellate. Costruita a immagine delle antiche opere idrauliche come la Cisterna Basilica di Istanbul (VI secolo), fa davvero pensare a un edificio sacro, anche per la suggestiva luce naturale che provieneaperture nel soffitto – proprio comevetrate di una chiesa gotica – e per la nebbiolina che si può formare sulla volta.