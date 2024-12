Thesocialpost.it - Isee, dal 1° gennaio 2025 cambia tutto: le novità e quello che c’è da sapere

Ci sono importantiin arrivo sul frontedal 1°. L’, come molti sanno, è un valore necessario per percepire la maggior parte dei bonus previsti dallo Stato. Dall’Assegno di inclusione al Supporto per la Formazione e il Lavoro, passando per tutti i bonus relativi all’aiuto per le famiglie con figli a carico, l’è fondamentale per. Lapiù importante è cheno le somme che entrano a definire l’indicatore della situazione economica equivalente. L’abbassamento del valore dell’indicatore permetterà a molte più famiglie di beneficiare di agevolazioni e bonus. Leche riguardano il calcolo sono almeno due e, mentre una è stata prevista dalla Legge di Bilancio 2024, l’altra è unaè introdotta dalla Legge di Bilancio. Vediamo quali sono.