Ilnapolista.it - Gravina e il rischio (serio) di avere un presidente della Federcalcio sotto processo. Abete al suo posto?

e il) diunal suo?Ne scrive Repubblica che torna sulla chiusura indaginiProcura di Roma in merito ae il probabile prossimo rinvio a giudizio dell’uomo che è a capo del calcio italiano e che sta per ricandidarsi.La chiusura delle indagini a carico delFigc Gabrielelambisce il destino del calcio italiano e delle sue istituzioni. Perché ora che la procura di Roma ha formalizzato le accuse di appropriazione indebita e autoriciclaggio, all’orizzonte si intravede una richiesta di rinvio a giudizio, forse anche un. Proprio quando le elezioni per il rinnovopiù importante tra le federazioni sportive sono alle porte, fissate per il prossimo 3 febbraio.non è solo indagato: è anche candidato.