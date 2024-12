Unlimitednews.it - G7 Cybersicurezza, Frattasi “Creato uno spazio nuovo di cooperazione”

ROMA (ITALPRESS) – “Grazie alla determinazione e allo spirito di collaborazione dei membri del gruppo di lavoro G7 siamo riusciti a creare unoe continuo di. Abbiamo attuato un metodo di lavoro comune, collegiale ed inclusivo che ha notevolmente avvicinato le nostre istituzioni, raggiungendo un livello di interazione mai sperimentato prima. Abbiamo lavorato per armonizzare i meccanismi nazionali a presidio della sicurezza delle infrastrutture critiche, cominciando dalle catene di approvvigionamento nel settore energetico, e per individuare l’impiego di meccanismi basati sull’intelligenza artificiale più funzionali al rafforzamento della”. A dirlo Bruno, direttore generale dell’Agenzia per laNazionale, che ho presieduto il secondo incontro del Gruppo di lavoro G7 sullaa Roma.