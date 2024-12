Zonawrestling.net - FOTO: Pubblicato il primo poster di Elimination Chamber, c’è anche John Cena

Leggi su Zonawrestling.net

La WWE hada poco ilriguardante2025, che si svolgerà al Rogers Centre di Toronto Sabato 1 Marzo 2025.I wrestlers presenti In quello che sarà ilufficiale dell’evento troviamo: “Main Event” Jey Uso, Liv Morgan, Rhea Ripley, Bianca Belair, CM Punk e inpiano.New official promotionalfor WWE2025. pic.twitter.com/3CIpTSvcSK— Wrestle Ops (@WrestleOps) December 2, 2024 La presenza dinon è casuale, con la WWE che aveva precedentemente annunciato chesarebbe stato una tappa del retirement tour di.Neppure la presenza di Punk è da sottovalutare, come ha specificato il “Best In The World” stesso: lui vorrebbe di nuovo avere un match contro