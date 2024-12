Formiche.net - Così Africa e Occidente provano a bloccare i diamanti di Mosca

La rete di sanzioni occidentali contro la Russia continua ad allargarsi ad altri Paesi del resto del mondo, e lo fa riguardo ad uno specifico ma rilevante asset: quello dei, di cui la Federazione russa è il più grande produttore al mondo per volume. E proprio per questo motivo all’inizio di quest’anno gli attori euroatlantici sono riusciti, dopo mesi di sforzi in questa direzione, a varare pacchetti sanzionatori atti proprio a limitare la compravendita delle pietre preziose estratte in Russia, preziosa fonte di introiti per un Paese con un apparato bellico impegnato in un conflitto che si protrae, inaspettatamente per la leadership russa, da più di trenta mesi.Tuttavia, mantenere un efficace sistema di tracciabilità capace di impedire l’afflusso dirussi sul mercato europeo risulta pressoché impossibile se il suddetto sistema si struttura solamente intorno al lato della domanda.