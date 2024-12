Amica.it - Come cancellare la stanchezza dal viso. E brillare

DA PICCOLE (e piccoli) ci hanno insegnato che la magia esiste. E ce lo hanno raccontato: chi non ricorda Cenerentola che, grazie all’intervento della fata madrina, arriva al ballo dove incontrerà il suo amato principe più splendente che mai? La lezione è chiara: uscire dall’ordinario di una vita passata a rassettare in casa e a faticare fuori dalle mura domestiche si può. Anche e soprattutto durante le Feste di Natale. Certo, le donne mantengono purtroppo una maggiore sensibilità al problema. Alla verità dell’Istat che certifica che, ancora oggi, nelle faccende domestiche continuano a battere gli uomini cinque ore a due, si aggiunge un elemento ben più importante: una vita professionale (per fortuna) sempre più attiva.