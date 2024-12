Ilfoglio.it - Alla fine gioca Antonino Gallo

Leggi su Ilfoglio.it

C’era un tempo nel qualeguardava solo avanti, fremeva dvoglia di correre verso l’area avversaria. Pensava all’attacco, viveva per offendere, calcisticamente parlando. E sì cheè persona che a ogni passo in avanti si guarda indietro sempre, mamaniera di chi lo fa senza nostalgia, solo per vedere l’effetto che fa osservare quanta strada è stata fatta. Uno che sa che andare avanti costa fatica, ma tutto sommato è sciocco rimuginare a quanto si è faticato ed è cosa ingiusta e poco soddisfacente arrivare da qualche parte senza faticare.va a centrocampo, correva su e giù lungo la linea laterale a Palermo, per il suo Palermo, la squadra per cui faceva il tifo e che ancora occupa un posto speciale nella sua testa. Poi il Palermo fallì, si ritrovò senza un contratto e con poca voglia di non fare il calciatore.