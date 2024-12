Tarantinitime.it - Accordo sviluppo e coesione, Maiorano: (FdI): “Risorse importanti per Taranto e provincia”

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoLa soddisfazione del parlamentare ionico di Fratelli d’Italia“La firma dell’per loe latra il Governo italiano e la Regione Puglia, alla presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rappresenta una giornata storica per la nostra terra. Si tratta di un patto che mobilita nel complesso circa 6,5 miliardi di euro di investimenti per rispondere alle sfide ed alle esigenze dei nostri territori, destinandosignificative alle priorità strategiche della regione. Diverse centinaia di milioni di euro invece arriveranno ae all’interaper realizzare nuove opere e, soprattutto, completare infrastrutture rimaste in sospeso da diverso tempo”. Così l’onorevole Giovannidi Fratelli d’Italia, membro della I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni.