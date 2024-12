Agi.it - Stop ai diplomi facili. Quattro arresti nel Lazio

AGI - Due istituti di Velletri e Latina rilasciavanodi 'operatore socio sanitario' e attestati di specializzazione in 'primo soccorso e sicurezza sul lavoro' senza i necessari corsi formativi e i tirocini obbligatori: con questa accusa i finanzieri del comando provinciale di Roma hanno posto aglidomiciliaripersone. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni di privati e della Regionee falsificazione di atti pubblici. L'operazione, condotta dalle fiamme gialle di Velletri e coordinata dalla locale procura della Repubblica, ha fatto luce su un'organizzazione in cui è emerso che "oltre 160 persone, provenienti da tutta Italia, hanno ottenuto false qualifiche". Addirittura uno spacciatore di droga residente in Toscana, sottoposto aglidomiciliari, risultava formalmente presente alle lezioni frontali.