Movieplayer.it - Sharon Stone critica Sam Raimi: "Dopo Pronti a morire non mi ha neppure ringraziato"

Leggi su Movieplayer.it

L'attrice,il western del 1995, non è più tornata a lavorare con il regista, eppure era stata lei a permettere il via libera al progetto La scorsa settimana,era al Torino Film Festival per presentare una proiezione speciale del westerndel 1995 e non si è trattenuta dal condividere i suoi sentimenti verso il regista del film, Sam. Laha prodotto il film tra il 1993 e il 1994, nello stesso periodo in cui aveva recitato nell'epopea di Las Vegas di Martin Scorsese Casinò, per il quale ha ricevuto la sua unica nomination all'Oscar. Paragonando i due registi, laha detto che le differenze non potrebbero essere più nette. "Nel caso di Sam, i suoi film .