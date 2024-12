Quotidiano.net - Piantedosi: “Key box illegale”. Turismo breve, il ministero vieta il check-in fai da te

Venezia, 2 dicembre 2024 – Affitti brevi, arriva la stretta sulle sempre più usate key box e pulsantiere, utilizzate per consentire ai turisti di procedere con il self-in quando si arriva in un appartamento, senza la presenza del gestore. Con una nuova circolare il Viminale chiarisce infatti che l’identificazione da remoto automatizzata degli ospiti delle strutture ricettive non soddisfa i requisiti previsti dalla legge, ribadendo l’obbligo dei gestori di dare alloggio esclusivamente a persone munite di documento d’identità e di comunicare le generalità degli ospiti alle questure territorialmente competenti, entro le 24 ore successive. Attivisti del Laboratorio Occupato Morion e della rete "A pieno regime" di Venezia hanno inscenato una protesta acque contro la presenza nella città lagunare del ministro dell'Interno Matteo