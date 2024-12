Gamberorosso.it - Perché "Mi Manda Rai Tre" non ha capito niente del gelato artigianale

Leggi su Gamberorosso.it

I dati emersi durante la trasmissione condotta da Federico Ruffo, MiRai Tre, sono inclementi. Uno su tutti: le gelaterie che effettuano l'intero processo produttivo all'interno del proprio laboratorio rappresenta circa il 5% sul totale delle gelaterie italiane. Come è possibile se è tutto un proliferare di gelaterie artigianali?Sul significato diDurante la trasmissione viene spiegato che un, per essere considerato, è sufficiente venga prodotto in loco, che poi venga fatto con ingredienti “naturali” o con basi pronte, poco importa. Entrambe le cose sono lecite, sottolinea il presentatore Federico Ruffo. Ma quello che non emerge durante la trasmissione è che “” qualifica semplicemente il tipo di impresa: per il Codice Civile un'impresa èse l’imprenditore presta il proprio lavoro nell’impresa stessa e se il suo lavoro, e quello degli eventuali familiari che collaborano, prevale sia rispetto al lavoro altrui sia rispetto al capitale (proprio o altrui) investito nell’impresa.