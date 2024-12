Lanazione.it - Lupo aggredisce allevatore: salvato dal suo cane

Lastra a Signa (Firenze), 2 ottobre 2024 – Unha aggredito undi cavalli all'interno del recinto della sua azienda agricola a Lastra a Signa, in provincia di Firenze. L'aggressione è avvenuta ieri alle 22. L'animale si è avventato sulle gambe procurandogli diverse ferite. L'uomo è riuscito a salvarsi solo grazie all'intervento del proprio. Lo ha reso noto la Confederazione italiana agricoltori della Toscana. "I lupi non sono più da contare, ma da contenere. La situazione non è più sostenibile, sta peggiorando sempre di più - sottolinea Valentino Berni, presidente Cia Toscana -. Questo episodio è accaduto a Lastra a Signa, ovvero non in una zona di boschi e vegetazione, ormai i lupi, come Cia ripete da tempo, sono nelle aree urbane". Negli ultimi anni, una serie infinita di attacchi agli allevamenti, ovini e bovini, ma sono stati anche azzannati e uccisi cani da guardia, asini e cavalli: "Il problema è enorme - aggiunge Berni -, c’è preoccupazione da parte degli agricoltori non solo per la tutela dei propri animali, ma ormai anche per la propria incolumità.