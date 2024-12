Justcalcio.com - Juventus, Perin: “Sapevamo che per Bove il peggio era passato, altrimenti non avremmo giocato”|Serie A

2024-12-02 00:39:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com:: “che perileranongiocato”Serie A Calciomercato.com Home: “che perileranongiocato” Getty Images Sesta presenza stagionale per Mattia, che nella partita di Via del Mare contro il Lecce ha preso il posto di Di Gregorio: 1-1 finale con reti di Cambiaso e Rebic, il primo posto si allontana e per i bianconeri è il decimo pareggio nell’anno solare.