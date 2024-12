Cityrumors.it - Genova, 15enne confessa agli amici lo stupro subito: organizzata una spedizione punitiva | L’aggressore chiama la Polizia

Rivelala violenza e loro organizzano la. Spaventato, l’ex fidanzato dellachiede aiuto: ora è indagatoHa solo 15 anni ma, se le sue accuse venissero confermate, avrebbe già vissuto un vero e proprio incubo ad occhi aperti la giovane che nelle scorse ore è riuscita ad aprirsi con i suoie are loro di essere stata vittima di una violenza sessuale. L’episodio sarebbe accaduto ae ad abusare di lei sarebbe stato il suo ex fidanzato: il punto della situazione.loe organizzano una: indagato l’ex fidanzato (cityrumors.it / canva)Tutto è accaduto in pochi minuti: la, probabilmente appesantita da quel dolore maito prima di quel momento, si è aperta con glie ha detto loro tutto.