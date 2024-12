Unlimitednews.it - Arriva in Italia un dispositivo che semplifica la gestione del diabete

MILANO (ITALPRESS) – Una soluzione tecnologica che migliora l’aderenza terapeutica, una delle principali sfide nelladel, condizione cronica che colpisce 4 milioni dini: è in arrivo inMallya, smart cap progettato da Novo Nordisk per monitorare le iniezioni di insulina e registrare le somministrazioni. Il nuovoè stato presentato in conferenza stampa a Milano.f12/fsc/gtrUnlimited News - Notizie dal mondo