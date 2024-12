Oasport.it - Scacchi: Gukesh più coraggioso di Ding Liren, agguanta la patta nella sesta del match Mondiale 2024

Non si sblocca ilper il Campionato del Mondo di. Allapartita, permane il risultato di parità, un 3-3 che però stavolta lascia più contento lo sfidante,, del campione in carica,. L’indiano, protagonista di una partita un po’ tutta sulla difensiva, ma anche giocata su una certa inventiva, riesce adre ladopo 4 ore e 14 minuti, di poco la maggior durata di un confronto in questa sfida che vale il trono.L’inizio è fondamentalmente scoppiettante, per due motivi. Il primo è chefa la stessa cosa che mise in scena un anno e mezzo fa, proprio alladelcontro Nepomniachtchi: giocare il Sistema di Londra. Due volte è apparso sullaerastoria deiiridati, due volte è stato lui a portarcelo. Fino alla sedicesima mossa il ritmo è praticamente da partita rapid, con i due che si mostrano particolarmente preparati alla situazione.