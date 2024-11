Oasport.it - Scacchi: ai Campionati Italiani Brunello e Lumachi sempre assieme in testa, Moroni insegue

Assoluti diin corso di svolgimento a Torino hanno avuto una svolta un po’ particolare in questi due giorni. Doveva esserci oggi il giorno di riposo, ma a causa di un blackout che ha colpito la città capoluogo del Piemonte si è deciso di invertire il giorno del turno di riposo con il quinto.Ci sono due uomini sui quali è ora focalizzata tutta l’attenzione. Uno è Sabino, protagonista oggi di una brillante vittoria su Michele Godena con il Bianco. Partita, questa, decisa da un solo errore alla 32a mossa dell’ex numero 1 (a lungo) azzurro, che sbaglia spinta di pedone facendosi superare dall’ottima tecnica del bresciano. L’altro è Gabriele, che con il Nero riesce a mettere a frutto il pedone passato in più sulla colonna c contro Valerio Carnicelli.