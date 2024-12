Quotidiano.net - Romania di nuovo al voto, l'estrema destra potrebbe rivincere

Inalle 7 locali, le 6 italiane, si sono aperti i seggi per le elezioni legislative, chero registrare unsuccesso dell', vincitrice a sorpresa una settimana fa del primo turno delle presidenziali con Calin Georgescu, un candidato pressoché sconosciuto presentatosi come indipendente e che ha smentito tutte le previsioni della vigilia. Gli ultimi sondaggi per ilodierno davano infatti in testa Aur (Alleanza per l'unità della), una formazione diguidata da George Simion (quarto alle presidenziali) e accreditata del 22,4%, un punto avanti al Partito socialdemocratico (Pds), dato al 21,4%. Terza forza dovrebbe risultare l'Usr (Unione Salvate la), partito di centroal quale è attribuito il 17,5% dei consensi. Leader di Usr è Elena Lasconi, giunta anche lei a sorpresa seconda alle presidenziali e che affronterà nel ballottaggio dell'8 dicembre Calin Georgescu.