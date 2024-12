Sport.quotidiano.net - Pallanuoto serie a. Rari vince a Genova. Tre punti d’oro in chiave salvezza

IREN11 R.N. FLORENTIA 12 IRENQUINTO: Ghiara, Gambacciani, Di Somma 1, Villa, Panerai 4, Perongini, Puccio 3, Nora, Figari 2, Massa, Aicardi 1, Gambacciani, Noli, Gandolfo. All. Bittarello R.N. FLORENTIA: Cicali, Chemeri, Stocco, Di Fulvio 1, De Mey 2, Borghigiani, Turchini, Cardoni 1, Sordini 2, Benvenuti 1, Bini 5, Hofmeijer, Gioia, Visciani. All. Minetti Arbitri: Colombo e Petronilli Parziali: 1-3, 5-3, 4-4,1-2. Superato lo scoglio delle squadre "impossibili", lamette nel cassetto le quattro sconfitte consecutive torna are contro una squadra che aveva i suoi stessiin classifica. La Florentia ha ripreso finalmente la marcia giusta confermandosi una squadra in grado di recitare un ruolo importante con le formazioni di centro classifica. Ma non è stata una partita facile; entrato in vasca con lo spirito giusto e con la formazione finalmente al completo, il settebello gigliato ha trovato infatti un’avversaria che le ha dato del filo da torcere soprattutto nel secondo e terzo parziale.