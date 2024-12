Ilgiorno.it - Le frasi choc di Feltri: sparerei ai musulmani

"Non frequento le periferie, non mi piacciono. Sono caotiche, brutte e soprattutto piene di extracomunitari che non sopporto. Basta guardarli, vedi quello che combinano qui a Milano. Come fai ad amarli? Gliin bocca. Non mi vergogno affatto di considerare idelle razze inferiori". Lo ha detto Vittorio(nella foto) giornalista e consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Lombardia, intervenuto alla trasmissione radiofonica “La Zanzara“. Tema della puntata era la morte del 19enne Ramy Elgaml eha commentato: "Mi sono offerto di pagare l’avvocato al carabiniere che è stato indagato". Sul fatto che Ramy avesse solo 19 anni,ha aggiunto: "Se uno decide di fare il delinquente, che abbia 19 anni o 27 è uguale". Immediate le reazioni: "Sonodi una gravità inaudita che incitano alla violenza fisica e all’uccisione, che minano la convivenza civile e istigano all’odio razziale", secondo l’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia, che si riserva di "agire nelle sedi opportune al fine di tutelare l’immagine e la sicurezza della comunità islamica in Italia".