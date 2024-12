Lanazione.it - La Fondazione Caponnetto: "La nostra lotta all’illegalità deve fare un salto di qualità"

"Oggi più che mai dobbiamo farall’antimafia undi". Lo ha detto il presidente della, Salvatore Calleri, al 34esimo vertice antimafia svolto a Firenze. "Oggi - ha aggiunto - si devono rafforzare le capacità di analisi per affrontare le mafie moderne e quelle che verranno. La nuovapassa dalquantico, che non è facile ma quanto mai necessario. Rispetto al crimine bisogna stare un passo avanti e non uno indietro". Riguardo al vertice, si tratta di "un’iniziativa che serve peril punto di ciò che serve nellaalla mafia - ha aggiunto Calleri - e cheil punto nei confronti di una realtà come la mafia che cambia e muta in relazione ai tempi ed alle situazioni".