Metropolitanmagazine.it - Donald Trump nominerà Kash Patel come direttore dell’FBI

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il presidente elettoha dichiarato che, rivolgendosi a un alleato feroce per sovvertire la principale agenzia di polizia americana e liberare il governo dai presunti “cospiratori”. È l’ultima bomba cheha lanciato all’establishment di Washington e un test per vedere fino a che punto i repubblicani del Senato si spingeranno nel confermare i suoi candidati.La selezione è in linea con la visione di, secondo cui le agenzie di intelligence e di polizia del governo necessitano di una trasformazione radicale e con il suo dichiarato desiderio di vendetta contro i presunti avversari. Mostra come, ancora furioso per anni di indagini federali che hanno seguito la sua prima amministrazione e in seguito hanno portato alla sua incriminazione, si stia muovendo per mettere in cima all’FBI e al Dipartimento di Giustizia stretti alleati che ritiene lo proteggeranno piuttosto che esaminarlo.