Lanazione.it - "Così abbiamo disinnescato tremila mine nel Golfo"

Ecco il racconto del comandante partigiano Daniele Bucchioni, di Giustizia e Libertà: "Il comando venne a conoscenza che il sottufficiale comandante del plotone pionieri, che si occupava delle, aveva una relazione con una donna di Spezia; si cercò quindi di entrare in contatto con l’amica del tedesco. Si chiamava Sanfedele Edelmira, abitava in via del Prione. Si dichiarò disposta a collaborare con i partigiani, chiese però garanzie per l’incolumità sua e del suo amico. Il sottufficiale aveva con sé la pianta deldella Spezia, da Lerici a Portovenere, dove erano riportate tutte lecollocate a sito: un quadro impressionante. Erano circaordigni, molti di grande potenza, innescati con detonatori elettrici e comandati a distanza". Fu concordato che il sottufficiale sarebbe tornato in città e avrebbe tolto gli inneschi alle