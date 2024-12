Tuttivip.it - “Che casino ora”. Ecco perché Guillermo Mariotto ha lasciato Ballando con le stelle: “Addio”

La puntata dicon leandata in onda sabato 30 novembre è stata ricca di colpi di scena. Tra cambi di coppie, infortuni e abbandoni improvvisi, uno degli episodi più eclatanti è stata la misteriosa uscita di scena di, storico giurato dello show, che halo studio senza fornire spiegazioni. La conduttrice Milly Carlucci ha gestito la situazione con la sua solita professionalità, ma il pubblico e i fan restano in attesa di capire cosa sia successo.Fin dall’inizio della puntata,è apparso meno brillante del solito. I motivi del suo atteggiamento restano poco chiari: malumori con la produzione? Problemi di salute? O semplicemente una giornata no? Nessuna conferma ufficiale è arrivata, ma durante la serata non sono mancati segnali di tensione.