Basket serie A | Treviso cuore e grinta Pistoia va ko nell’anticipo

, 30 novembre 2024 –del nono turno di stagione regolare del campionato diA dila Nutribulletsi impone per 91-88 al PalaVerde nello scontro diretto salvezza contro l’Estra. Un match ricco di colpi di scena col team viaggiante che ha avuto più di una possibilità nel compiere il blitz salvo dover cedere l’intera posta in palio ai biancoblu che nella parte conclusiva dell’incontro piazzano un decisivo break di 11-0. In evidenza Bruno Mascolo autore di 19 punti, il migliore nel roster trevigiano che, seppur privo di Harrison, raccoglie il terzo successo nelle ultime tre uscite. I toscani dominano la scena nel primo tempo, i veneti escono fuori nel quarto periodo L’avvio è piuttosto equilibrato tra le due contendenti. A scaldare la mano è Ky Bowman dalla lunga distanza regalando il primo sussulto al pubblico di casa.