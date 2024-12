Quotidiano.net - Andreoli, 'da Vespucci a Mumbai risultato superiore alle attese'

Un"sicuramente positivo, ben al di là delle aspettative", che testimonia l'importanza della sosta adie di come l'India sia un Paese "sorprendente" con grandi prospettive e tante "voglia di crescere". Luca, amministratore delegato di Difesa Servizi, non ha dubbi: la tappa di naveè stata un successo. A cui hanno contribuito in maniera determinante le tante iniziative per la promozione del made in Italy e lo sviluppo dei rapporti economici bilaterali che si sono svolte in questi giorni nel Villaggio Italia, l'expo itinerante che accompagna il tour mondiale distito sul molo a cui è attraccata la nave scuola della Marina Militare. Nave e installazioni a terra che pure oggi, per il quarto giorno consecutivo, hanno registrato un continuo e massiccio flusso di visitatori.