Aleppo colpito collegio francescano

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.17 "IlTerra Sancta diè statoda un attacco russo che ha causato gravi danni".Così su X il ministro degli Esteri,Tajani. "Faccio appello a tutte le parti in conflitto in Siria perché sia tutelata la popolazione civile. Continuiamo ad assicurare ogni possibile assistenza agli italiani in Siria", ha aggiunto il ministro. Fonti locali vicine ai francescani hanno riferito che,dopo il raid russo,non ci sono né vittime né feriti e i frati francescani di"stanno tutti bene". Manca però l'acqua.