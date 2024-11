34 Noir in Festival ai nastri di partenza

Leggi su Cinefilos.it

34°inaidiLa 34ma edizione delin, che alza il sipario lunedì 2 dicembre a Casa Manzoni nel segno di Giorgio Scerbanenco, si regala un’anteprima all’incrocio dei linguaggi già domenica 1 alle 17.30 in Galleria alla Libreria Rizzoli. Ne è protagonista il giornalista, scrittore, anchorman Maurizio Mannoni che svela i dietro le quinte «con delitto» del mondo della televisione in dialogo con una voce celebre di Rai Radiouno, il critico John Vignola. Il romanzo, dalla narrazione quasi cinematografica, è Quella notte a Saxa Rubra (La nave di Teseo) e promette sorprese fino all’ultima pagina.Sorpresa è del resto la parola che meglio descrive quest’edizione deldel brivido diretto da Giorgio Gosetti e Marina Fabbri, in programma a Milano fino al 7 dicembre tra il Cinema Arlecchino – Cineteca Milano, l’Università IUM, la Casa Manzoni e la Libreria Rizzoli Galleria; fino al Teatro Franco Parenti che ospiterà il 5 dicembre la vincitrice del Premio Raymond Chandler, la più grande scrittrice americana vivente, Joyce Carol Oates, in una serata presentata da Antonio Monda in collaborazione con La Milanesiana ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi.