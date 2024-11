Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-11-2024 ore 09:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione scarso e ilin queste ore sulle strade della capitale rallentamenti per un incidente segnalati in Corso di Francia all’altezza di via Luigi Bodio dalle 730 alle 16 sulla tangenziale est è chiuso per lavori il tratto tra viale di Tor di Quinto Largo Ferraris IV in direzione di Piazzale degli Eroi mentre dalle 14 alle 19 manifestazione con corteo da Piazza Vittorio Emanuele II a Piazzale Ostiense possibili disagi alal passaggio dei partecipanti chiusura la viabilità e deviazioni per le linee bus per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sitoluceverde.it da Maria Barbara Taormina è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità