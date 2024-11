Ilrestodelcarlino.it - Sezione arbitri Cesena, 60 anni di attività

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sessant’fa l’inizio dell’delladi, un traguardo che verrà celebrato sabato 7 dicembre nelle sale dell’Hotel Da Vinci ditico, alla presenza di dirigenti e figure di spicco del mondo arbitrale regionale e nazionale. Un’occasione per ripercorrere i momenti salienti della storia dellaattraverso i racconti degli associati storici e di coloro che in questi sei decenni si sono distinti anche nel mondo professionistico. Attualmente sono 170 gli associati alla, un numero però destinato presto ad aumentare in virtù dei corsi già in essere e di quelli programmati per il futuro e le cui informazioni, su date e modalità di iscrizione, si possono trovare sulle pagine Facebook e Instagram della. Nell’assemblea dell’11 novembre scorso è stato invece rieletto, come presidente per il quadriennio 2024-2028, Andrea Casadei, commercialista nella vita, ma con un passato di arbitro a livello nazionale sia del calcio a 11 che del calcio a 5.