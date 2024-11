Thesocialpost.it - Segnali di voto: stiamo per andare alle urne ma ancora non ce l’hanno detto

ci sono da tempo, solo che ora stanno intensificando il ritmo. Prima le stonature in politica estera tra componenti della maggioranza, poi il cdm disertato. Poi i voti contro sulla manovra, c’è tutto il percorso di una simbologia di una via crucis di maggioranza. Sorprende in particolare l’emendamento del governo, bocciato dal Quirinale, che aumentava il finanziamento ai partiti, a firma dei Fratelli d’Italia. Quando si cercano soldi è perché si devono spendere, e in cosa spendono i partiti? In elezioni of course.C’è un venticello di deterioramento dei rapporti, di carenze di risorse finanziarie, di leadership in crisi, di giapponesi nella jungla, che fa sentire aria di elezioni. A questo contribuiscono altriall’opposizione, la crisi dei 5stelle, la crescita lenta ma costante del PD, ma soprattutto Renzi che torna nel centrosinistra.