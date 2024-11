Sport.quotidiano.net - Sassuolo, la capolista vola: altro derby vinto

Reggio Emilia, 29 novembre 2024 – Ilche ha battuto la Reggiana neldel Mapei Stadium in casa granata ha lasciato, più di ogni altra cosa, la sensazione dell’ineluttabilità. Non si può certo dire che abbia strabiliato, anzi nel primo tempo laha lasciato ai granata il compito di fare la gara, controllando il giusto, senza troppo faticare e senza manovre offensive degne di rilievo, eppure chiudendo in vantaggio per un episodio. Perché, sì, questo è stato il gol di Thorstvedt, e se poi la partita è finita 2-0 per il, con il timbro nella ripresa di Mulattieri, che aveva iniziato in panchina, è accaduto perché a certe squadre basta saper sfruttare anche il poco che c’è per portarsi a casa tutto. Come una profezia che si autoavvera, è il destino delle squadre forti.