Quotidiano.net - Prospex di Seiko stupisce ancora. Debuttano i fantastici tre. E la lunetta diventa ottagonale

Leggi su Quotidiano.net

La collezionedisi amplia con tre segnatempo contraddistinti da una, elemento stilistico che fa il suo debutto nel linguaggio estetico della marca proprio con questi nuovi modelli.rappresenta l’avanguardia dell’innovazione e si è affermata come il fiore all’occhiello del brand per gli appassionati di sport subacquei e avventura. Sin dal 1965, anno di introduzione del suo primo orologio subacqueo,ha costantemente evoluto la propria tecnologia e il design dei suoi modelli. Non è un caso quindi che abbia scelto di introdurre una novità stilistica così d’impatto proprio sulla sua linea di punta, evidenziando il desiderio di coniugare performance e ricerca estetica. La cassa d’acciaio da 41,30 mm deiSPB481J1, SPB483J1 e SPB485J1 ospita un quadrante decorato da un motivo ispirato al fluttuare naturale delle onde, che rievoca il paesaggio di una costa marina tranquilla e suggestiva, evidenziando l’eleganza e il carattere dell’orologio.