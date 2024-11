Sport.quotidiano.net - Pisa-Cosenza, Inzaghi: "Siamo pronti e le assenze non ci preoccupano"

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 30 novembre 2024 - A poche ore dal match col, il tecnico nerazzurro Filippopresenta i temi della partita. Trae dubbi di formazioni, ecco l'pensiero Mister come arriva la squadra a questo appuntamento? "La squadra arriva benissimo con la nostra ottima posizione di classifica.concentrati per fare una grande partita. Non ci interessano lee chi giocherà sarà in grado di vincere"Ilviene da sei partite utili consecutive. "E' una squadra che ha una identità, senza la penalizzazione sarebbe ai playoff. Ha un allenatore che mi piace. Abbiamo grande rispetto dele come sempre per vincere ci vorrà il miglior. Non vediamo l'ora di giocare questa partita,".Come stanno i ragazzi? Moreo, Mlakar ha avuto problemi? E Tramoni? "Moreo è rientrato e non può avere i novanta minuti nelle gambe dopo tanta giorni di stop.