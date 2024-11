Papa Francesco e il fine vita | Più cure palliative bisogna accompagnare verso il termine naturale

Leggi su Open.online

laal suoattrauno sviluppo più ampio delle». Lo ha detto, parlando ad alcuni parlamentari francesi in visita al Vaticano. Il Pontefice ha rivolto loro un appello affinché «il dibattito sulla questione essenziale delladellapossa essere condotto nella verità». Dopodiché, nel delineare la sua posizione sul tema,ha aggiunto che «le persone alladellahanno bisogno di essere sostenute da assistenti che siano fedeli alla loro vocazione, che è quella di fornire assistenza e sollievo pur non potendo sempre guarire». Le parole, ha insistito Bergoglio, non sempre servono. A volte, ha suggerito il Pontefice, è meglio «prendere per mano un ammalato, perché fa tanto bene non solo a lui ma anche a noi».