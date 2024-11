Metropolitanmagazine.it - Non preoccuparti, non hai Saturno contro: è l’effetto Forer

Avete mai letto un oroscopo talmente calzante rispetto alla vostra situazione sentimentale / lavorativa / familiare da farvi venire i brividi? Una previsione così azzeccata da sembrare scritta per voi? Se questo “prodigio” vi è apparso strano e preoccupante, abbiamo buone notizie per voi; se, invece, le vostre giornate non iniziano senza consultare Paolo Fox, vi daremo una delusione. Non si tratta di magia, né di una forza occulta e misteriosa, ma un fenomeno psicologico chiamato effetto. Denominato anche effetto Barnum, in onore del celebre circense Phineas Taylor Barnum (quello di The Greatest Showman, per intenderci), è un fenomeno per il quale un individuo, posto di fronte a un qualsiasi profilo che crede a lui riferito, ha la tendenza ad immedesimarsi in esso ritenendolo accurato e su misura per lui, senza accorgersi della sua vaghezza, adattabile ad un numero molto elevato di persone.