Natale fascismo e complotti | la X Mas? di Castiglion Fiorentino scuote il mondo o forse no

Ah, il! Tempo di luci, doni e. polemiche. Non sarebbe Italia senza una buona dose di indignazione stagionale, vero? Questa volta il vento “antifascista” soffia forte su, dove una scritta natalizia, apparentemente innocua, è riuscita a sollevare un putiferio. “X” – sì, proprio quella sigla che spopola nei biglietti di auguri e nelle decorazioni anglosassoni – è finita nell’occhio del ciclone per presunti richiami a storie che nulla hanno a che vedere con il? Generale Vannacci? X? Certo, perché no! In fondo, quale occasione migliore per trasformare un’abbreviazione in un campo minato semantico?La X dell’infamiaNel mirino, una scritta luminosa, pensata dai commercianti locali per attirare visitatori. Lo spirito natalizio si trasforma però in un thriller politico, con accuse e sospetti che farebbero impallidire un romanzo di Dan Brown.