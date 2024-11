La funambola che sfida ogni giorno la paura | Guardare la morte in faccia mi aiuta a vivere meglio

Leggi su Open.online

Giulia Cammarota, torinese di 34 anni, è l’unicain Italia a camminare a grandi altezze. Diplomata all’Accademia Cirko Vertigo, oggi è protagonista “Mooncalieri dreaming”, spettacolo di arti circensi delicato e onirico, tutto al femminile, che si sviluppa verso l’alto, come un’ode alla luna. E in un’intervista a Valentina Dirindin per l’edizione torinese di Repubblica racconta che «prima della formazione circense, ho frequentato una scuola per diventare attrice di prosa: lì mi sono diplomata con un pezzo che parlava di unache si chiamava Neve. Allora il filo teso non era proprio nei miei pensieri, è stata solo una delle coincidenze che mi hanno condotto lì. A un cero punto ho fatto un sogno in cui dovevo scegliere una disciplina e mi è apparsa una: da lì è stato tutto diverso».