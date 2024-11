Ilrestodelcarlino.it - "Il Rimini ora vuole la svolta in campionato"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una vittoria da squadra matura. "Tutto bello, ma adesso pensiamo al". Testo e musica di Iacopo Cernigoi e Simone Cinquegrano, gli uomini di Coppa Italia. I loro gol al ‘Menti’ contro il Vicenza hanno permesso aldi proseguire il cammino parallelo in coppa. Che ha spinto i biancorossi fino ai quarti, da giocare il prossimo mese in casa del Team Altamura. Un cammino parallelo, appunto, che distoglie ildal Campobasso al quale capitan Colombi e compagni andranno a fare visita domani pomeriggio. Per rimettersi a correre anche in, dopo la battuta d’arresto con la Vis Pesaro. Importante per ile per Cernigoi, il gol nel primo tempo supplementare che ha ipotecato il passaggio del turno. "Mi ero fermato per un infortunio – racconta l’attaccante, tornato a segnare dopo diverse settimane – Però adesso ho ripreso alla grande.