È nato il figlio di Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo l’annuncio sui social | La direzione perfetta per non perdermi più

Disono diventati genitori. Con una foto su Instragram, il cantante romano ha annunciato la nascita di Enea. «Laper nonpiù. Benvenuto piccoletto», si legge nella didascalia. Pochi giorni fa era uscito a sorpresa il brano dal titolo La parte migliore di me, eseguito al piano, scritto e composto proprio per il. Anche in quell’occasione il cantautore aveva dedicato parole dolci al neonato sui: «Quando tra poco arriverai in questa gabbia di matti chiamata mondo, voglio che ci sia già questa canzone per te e che tu sappia per sempre che solo dentro una canzone sono in grado di lasciarti la parte migliore di me», si leggeva nel post. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@peterpan)L'articoloildiDisui: «Laper nonpiù» proviene da Open.