Dopo Aleppo, Hama. Assad non è mai stato così debole

Seè ormai quasi completamente nelle mani della coalizione dei ribelli, ora èa essere al cuore dell’offensiva, mentre si rincorrono voci non confermate di mobilitazioni persino a Damasco. E’ la città resa tragicamente celebre per essere stats luogo di massacri efferati e su base etnica perpetrati dal regime per punire i ribelli - prima venne quello ordinato da Hafeznel 1982, e poi quelli voluti dal figlio Bashar tra il 2011 e il 2012. E poi c’è il sud del paese, la provincia di Daraa, dove l’apertura di un altro fronte era auspicata dall’opposizione e temuta dal regime. E se gli uomini disembrano in rotta a nord, nel pomeriggio di sabato un Iliyushin delle Forze armate russe proveniente da Mosca è atterrato a Damasco. Non si sa se l’aereo sia arrivato in Siria per prelevare la famigliae portarla in salvo in Russia - lo riferiscono fonti locali riportate da Charles Lister del Middle East Institute - oppure per altri motivi.