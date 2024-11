Liberoquotidiano.it - Crisi Siria, Tajani: Ad Aleppo circa 120 italiani, nessun pericolo, domani alcuni andranno a Damasco

(Agenzia Vista) Roma, 30 novembre 2024 Il punto stampa del ministro degli Esteri Antonioalla Farnesina. "Abbiamo appena concluso una riunione con l'ambasciatore italiano aper fare il punto della situazione. Inci sono300, la metà a, mentre adsiamo attorno ai 120. Non ci sono pericoli per i nostri connazionali, anche perché i ribelli hanno detto in maniera chiara che non toccheranno e non faranno operazioni ostili nei confronti della popolazione civile, e hanno detto anche non faranno azioni ostili nei confronti degli, in modo particolare, e neanche dei cristiani, visto cheha una fortissima presenza cristiana". Ha detto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev