Becky Lynch | Ecco com’erano i piani iniziali per l’annuncio della mia gravidanza

Il periodo post WrestleMania 36, nel 2020, è stato uno dei più bizzarri dell’era moderna. Con la pandemia di Covid-19 a tenere i fan chiusi in casa, la WWE si è rintanata nel performance center, per girare RAW, NXT e Smackdown senza pubblico, in una palestra vuota. E in quel periodo, di cose bizzarre ne abbiamo viste veramente tante. Ma tra un incontro Eye for an Eye e segmenti dedicati al karaoke, sicuramente uno dei momenti più emozionanti è statodi. Che però, forse, inizialmente doveva andare in un modo tutto diverso.“Avrei preso a pugni qualcuno, era orribile”Ve lo ricorderete: nella puntata di RAW dell’11 maggio 2020, che deteneva il titolo femminile, svelò ad Asuka, che la sera prima aveva vinto Money in the Bank, che nella valigetta non c’era un’opportunità titolata, ma la cintura stessa, chele lasciava perché incinta di Roux.