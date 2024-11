Oasport.it - A che ora la F1 su TV8 oggi, GP Qatar 2024: programma qualifiche e Sprint, differita in chiaro

Leggi su Oasport.it

Quando si disputa la, il sabato è una giornata asfissiante per il Circus della Formula 1. Infatti sonoti ben due eventi pregnanti, una dinamica che non si verifica né al venerdì, né alla domenica. Si inizia con la mini-gara del mattino e si prosegue con leal GP nel pomeriggio.LA DIRETTA LIVE DIDI F1 ALLE 15.00 E ALLE 19.00Dunque, la classifica del Mondiale cambierà strada facendo, dopodiché si azzererà tutto e si stabilirà una nuova griglia di partenza in vista del Gran Premio della domenica. Meglio o peggio del 2023, quando il sabato era una giornata a sé stante, dedicata esclusivamente alla?A chi di dovere le valutazioni del caso. Qui si bada solo a spiegare come seguire in TV lee ladi Lusail. Quanto è marcato il fuso orario tra l’Italia e il? Quali sono gli orari precisi dell’appuntamento mediorientale e come organizzarsi a dovere?TV IN– Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta la, mentre ledel Gran Premio delsaranno proposte in