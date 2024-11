Lanazione.it - Trecento nuove imprese associate a Cna Pisa

, 29 novembre 2024 -, un bilancio solido e tantissimi progetti messi a segno. E’ la fotografia dello stato di salute di CNA, l’associazione di categoria la cui assemblea ieri sera si è riunita per approvare il bilancio e per fare il punto degli obiettivi raggiunti nel corso dell’anno. Tantissime autorità, dirigenti nazionali e regionali CNA, imprenditrici e imprenditori della provincia disono arrivati nell’auditorium Rino Ricci della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest per analizzare punti di forza e nodi centrali da risolvere per un’economia ancora più produttiva. “Oltre al mero dato numerico e contabile che ci rende fortemente orgogliosi – ha detto il presidente di CNA, Francesco Oppedisano - voglio sottolineare il grande lavoro che CNA ha svolto sul fronte della digitalizzazione e della formazione.